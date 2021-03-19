Самара, , 15:13 — REGNUM 214 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 53 320 случаев заражения этой инфекцией. При этом за минувшие 24 часа была зафиксирована смерть девяти пациентов с COVID-19: 65-летний мужчина страдал заболеванием органов дыхания, 62-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 64-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и почек системы, 61-летний, 66-летний, 81-летний мужчины и 56-летняя, 82-летняя женщины страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Также скончался 68-летний мужчина. Всего по области скончались 1016 пациентов с COVID-19.

Отмечается, что в регионе справились с этой инфекцией 49 832 человек, в том числе 247 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 марта в регионе было выявлено 219 носителей коронавируса.