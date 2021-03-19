Киев, , 15:13 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа встретился с начальником генштаба вооружённых сил Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком и передал ему радиоэлектронный комплекс противодействия беспилотникам. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мне очень приятно, что так называемый ловец беспилотников, произведённый литовцами, повысит безопасность украинских солдат», — сказано в сообщении.

Хомчак поблагодарил гостя за подарок, в пресс-службе генштаба сообщили, что оружие вскоре передадут в одну из бригад ВСУ.

Напомним, ранее Науседа призвал Украину не покупать электричество, вырабатываемое Белорусской АЭС.

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