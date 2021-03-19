Москва, 19 марта 2021, 15:10 — REGNUM Уже в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой. Об этом 19 марта сообщил посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса.
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Он уточнил, что прямые перелёты между Москвой и Коломбо компания «Аэрофлот» начнёт осуществлять с 1 апреля. Рейсы планируются два раза в неделю.
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По словам посла, национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines также будет совершать полёты, но их даты еще не определены.
Как сообщало ИА REGNUM, с 21 января 2021 года власти Шри-Ланки после десяти месяцев перерыва из-за коронавируса официально открыли границы для въезда иностранных граждан. Пока попасть в Шри-Ланку туристы могут транзитным перелётом через страны Ближнего Востока.