Москва, , 15:10 — REGNUM Уже в ближайшее время будет возобновлено авиасообщение между Россией и Шри-Ланкой. Об этом 19 марта сообщил посол Шри-Ланки в Москве Мигахаланде Дураге Ламаванса.

Читайте также: Шри-Ланка открыла границы для въезда туристов

Он уточнил, что прямые перелёты между Москвой и Коломбо компания «Аэрофлот» начнёт осуществлять с 1 апреля. Рейсы планируются два раза в неделю.

«На российской авиакомпании уже можно даже забронировать билет. Я пробовал», — добавил в беседе с ТАСС дипломат.

Ранее по теме: Отели Шри-Ланки после открытия границ снизили цены до 50%

По словам посла, национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines также будет совершать полёты, но их даты еще не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 января 2021 года власти Шри-Ланки после десяти месяцев перерыва из-за коронавируса официально открыли границы для въезда иностранных граждан. Пока попасть в Шри-Ланку туристы могут транзитным перелётом через страны Ближнего Востока.