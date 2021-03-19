Казань, , 15:21 — REGNUM В Казани с 19 по 23 марта пройдет этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. В соревнованиях примут участие 445 спортсменов из более чем 50 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РТ.

19 марта стартовали предварительные поединки среди мужчин, как индивидуальные, так и командные. 20 марта турнир начнется для женщин. Всего будет разыграно 32 комплекта медалей — 8 личных и 24 командные. Организаторы отмечают, что Кубок мира по фехтованию для безопасности всех участников турнира решили провести без зрителей.

Судейство обеспечивают 109 судей, в том числе 27 арбитров международной и 82 — национальной категории. К работе в организации соревнований привлечено 83 волонтера.

Казанский турнир станет для шпажистов одним из квалификационных соревнований для отбора на Олимпийские игры в Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, мужская сборная России по фехтованию на саблях победила в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, который прошёл в Будапеште (Венгрия). В финале российские саблисты победили сборную Германии со счётом 45:43. Эта победа позволила российским саблистам получить путёвку на Олимпийские игры в Токио.

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