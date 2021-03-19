Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM Правительство Казахстана планирует внедрить инвестиционный рейтинг регионов, сообщили 19 марта в пресс-службе премьер-министра республики.

Глава правительства Аскар Мамин провел заседание инвестиционного штаба, участники которого рассмотрели реализацию новых подходов по привлечению инвестиций.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев отметил, что инвестиционный рейтинг позволит оценить эффективность действующих мер по привлечению инвестиций.

В частности, рейтинг позволит выявить наиболее эффективные меры по работе с инвесторами. Рейтинг состоит из 50 показателей, полученных путем опроса, экспертных оценок и статистических данных.

Инвестиционные показатели регионов планируется публиковать каждый квартал. Кроме того, в Казахстане создадут специальную команду Task Force, которая будет выступать единым переговорщиком с инвесторами.