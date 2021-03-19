Москва, , 15:07 — REGNUM В России возрастают инфляционные риски. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Устойчивые компоненты как годовой инфляции, так и текущих темпов роста цен в пересчёте на год находятся значимо выше 4%. Это указывает на повышенное инфляционное давление по широкому кругу товаров», — заявила Набиуллина.

Такое ускорение ценовой динамики связано как с факторами со стороны спроса, так и со стороны предложения.

«Если в прошлом году влияние потребительского спроса было дезинфляционным, то сейчас его рост приобретает проинфляционный характер», — подчеркнула председатель Банка России.

«Эпидемическая ситуация в России улучшается, идёт вакцинация, снимаются ограничения и люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни: делают покупки, которые раньше откладывали. Это видно по увеличению продаж бытовой техники, электроники, товаров для ремонта, по росту спроса на развлечения и поездки», — пояснила она.