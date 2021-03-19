Новосибирск, , 15:07 — REGNUM Глава Новосибирска Анатолий Локоть призвал наказывать хозяев собак, нападающих на детей. При этом он напомнил, что по действующему законодательству агрессивных животных убивать нельзя, их отлавливают, стерилизуют и отпускают.

«Ответственность и наказание должен прежде всего нести хозяин, — цитирует «Сиб.фм» градоначальника. — К чему он отпускает на выгул такую сильную, своенравную, с таким норовом, которая способна к немотивированному нападению на людей? Всё начинается с человека».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в подъезде жилого дома на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска на девятилетнего мальчика напала бойцовская собака. Организована доследственная проверка.

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