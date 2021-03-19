Москва, 19 марта, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Банк России начал возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Об этом 19 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Cbr.ru Эльвира Набиуллина

«Экономика восстанавливается более уверенно, растёт внутренний и внешний спрос, при этом усилилось инфляционное давление, усилились проинфляционные риски», — заявила Набиуллина.

«В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи 4% в первом полугодии 2022 года», — указала она.