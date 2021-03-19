Лозанна, Швейцария, , 15:03 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) против решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 19 марта сообщается на сайте CAS.

Отмечается, что судьи решили отклонить апелляцию УАФ и оставить в силе решение о техническом поражении сборной Украины. По мнению CAS, УЕФА верно интерпретировал правила.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2020 года в Люцерне (Швейцария) должен был состояться матч Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Перед этой игрой в сборной Украины была зафиксирована вспышка коронавируса. По прибытии в Швейцарию члены украинской команды были помещены на карантин и не смогли выйти на матч.

В итоге УЕФА признал украинскую сторону виновной в невозможности проведения встречи и засчитал ей техническое поражение со счётом 0:3, из-за чего сборная Украины не смогла сохранить место в лиге А и опустилась в лигу В.

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