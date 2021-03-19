Берлин, , 15:03 — REGNUM Германия отвергает экстерриториальные санкции США, связанные с газопроводом «Северный поток — 2». Об этом представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила 19 марта на брифинге в Берлине.

Она отметила, что позиция Германии по «Северному потоку — 2» не изменилась, а новые предостережения со стороны США к участникам проекта приняты к сведению.

«Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне», — сказала Адебар.

Она не стала комментировать сообщение газеты Handelsblatt о том, что власти Германии в ходе переговоров с США по «Северному потоку — 2» предложили «более решительную поддержку Украины» в том случае, если новых санкций со стороны Вашингтона не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном введении санкций против компаний, участвующих в строительства газопровода «Северный поток — 2».

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