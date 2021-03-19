Москва, , 15:02 — REGNUM Пропавшая с радаров НАТО российская подводная лодка Черноморского флота B-237 «Ростов-на-Дону» находится на связи с командованием. Об этом 19 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, силы НАТО «вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку «Ростов-на-Дону».

"Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связь с «Ростов-на-Дону», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе 41 летательный аппарат иностранных государств (27 самолётов-разведчиков и 142 БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

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