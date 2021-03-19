Ставрополь, , 15:01 — REGNUM Следователи в Ставропольском крае отреагировали на появление в соцсети видео, на котором двое хулиганов избивают мужчину с ребенком. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение вреда здоровью». Оперативники принимают меры к задержанию подозреваемых в данном преступлении, сообщили 19 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что события, запечатленные на кадрах видео, размещенных в соцсети, произошли 17 марта в одном из микрорайонов города Ставрополя. Двое молодых людей в результате конфликта, ударили несколько раз в лицо 41-летнего мужчину, который держал за руку трехлетнего ребенка. Отец с сыном упали, а злоумышленники скрылись с места происшествия.

«Мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован в больницу. По предварительным данным, ребенок не получил телесных повреждений», — сообщили в СКР.