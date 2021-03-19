Чебаркуль, Челябинская область, , 15:01 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области сотрудница управления соцзащиты стала фигуранткой дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, эта гражданка предоставила по месту своей работы документы о праве на ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. При этом она якобы понимала, что ей этот вид поддержки не положен, так как среднедушевой доход её семьи превышает установленный предел, но скрыла данные о дополнительных доходах своего супруга.

Всего в январе-марте гражданке было выплачено более 15 тыс. рублей. Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, которые и завели дело о мошенничестве.