Сямэнь, Китай, , 15:02 — REGNUM Туристический вертолет, на борту которого находились четыре человека, упал в море около города Сямэнь, находящегося в китайской провинции Фуцзянь. Об этом 19 марта сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местных спасателей.

При этом указывается, что в настоящее время информация о пострадавших и погибших в результате крушения винтокрылой машины уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Афганистане при крушении военного вертолёта погибли не менее девяти человек.