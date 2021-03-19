Бишкек, , 15:00 — REGNUM Сотрудники киргизстанских спецслужб выявили многочисленные факты незаконного обогащения одного из депутатов парламента Киргизии. Об этом сообщили сегодня, 19 марта, в госкомитете нацбезопасности республики.

По имеющейся у следствия информации, парламентарий «А.М.А» за период своей политической деятельности нажил дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, стоимость которого многократно превышает его официальные доходы.

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Киргизстанские спецслужбы выяснили, что подозреваемому в незаконном обогащении известному политику фактически принадлежат: торгово-развлекательный комплекс, 14 земельных участков в столице Киргизии и в Иссык-Кульской области, пять квартир и три особняка, три офисных и четыре нежилых помещения, коттедж в пансионате «Каприз» на побережье Иссык-Куля и пять автомобилей представительского класса.

При этом для сокрытия своих теневых активов народный избранник оформлял их на близких родственников и аффилированных лиц, также не имеющих официально подтвержденных соответствующих доходов.

А для создания иллюзии законности происхождения этого имущества парламентарий оформлял в банках кредиты якобы на его приобретение.

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