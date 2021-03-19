Киев, , 15:01 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение уйти на карантин. Об этом сообщил 19 марта Telegram-канал Klymenko Time.

«Верховная Рада, как и предполагалось, приняла решение уйти на карантин на три недели, до 9 апреля (а по сути 12)», — сказано в сообщении.

Решение поддержали 298 парламентариев. Неделю, с 29 марта по 2 апреля депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских группах, сказано в соответствующем постановлении Рады.

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По словам председателя фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, во время карантина могут проводиться внеочередные пленарные заседания парламента.

Напомним, ранее в нескольких регионах Украины, включая Киев, объявили об ужесточении карантина в связи с пандемией SARS-CoV-2. Этим меры уже вызвали недовольство предпринимателей.

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