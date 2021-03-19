Сальск, Ростовская область, , 14:58 — REGNUM Опубликованы видеокадры с места обрушения двухэтажного здания в Ростовской области. По информации регионального управления МЧС России, под завалами могут находиться люди.

В Сальске разбирают завалы рухнувшего здания ГУ МЧС России по Ростовской области

Несущая стена здания, которое уже не находящееся в эксплуатации, рухнула примерно в 13:50 мск 19 марта. К месту была направлена группа спасателей.

Разбор завалов ведут более 30 человек с привлечением спецтехники.

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