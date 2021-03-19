Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Во многих странах «незападного» мира, включая Китай и Россию, есть часть элиты, которая ориентируется на «ценности», продвигаемые коллективным Западом, и тут заявлений общего плана недостаточно, необходимо системное и последовательное идейное и кадровое противодействие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 марта, комментируя высказывания китайских дипломатов.

Как сообщалось ранее, участники делегации КНР после встречи с представителями США, которая прошла на Аляске, обвинили принимающую сторону в «недружелюбном приеме, противоречащем нормам дипломатической этики». Стороны обменялись резкими заявлениями, первыми это сделали представители США. «Мы требуем от США прекратить гегемонистскую практику вмешательства во внутренние дела КНР», — заявил в своем выступлении глава МИД Китая Ван И.

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« В заявлениях, сделанных на переговорах в США высоким представителем китайского руководства, я бы выделил два аспекта: политический и культурно-исторический, цивилизационный.

Политически важно место сделанного заявления, а также тот факт, что известная позиция Пекина, давно отказывающего США в праве претендовать на мировую гегемонию, была в резкой форме озвучена именно сейчас. Казалось бы, к власти в США пришла та часть американской элиты, которая настроена к Китаю более дружелюбно, чем республиканцы, и связывает с ним далеко идущие планы, а тут такой вызов! Более того, вызов не только американским ценностям, но и изобретённой англосаксами концепции «мира, основанного на правилах»! Неудивительно, что американцы отреагировали на китайский демарш весьма болезненно.

Если же говорить об идейной стороне дела, то очевидное для меня желание китайцев обострить тему неприятия американских гегемонистских претензий привело к некоторым передержкам. Так, с тезисом о том, что большинство стран мира не признают продвигаемые США ценности, согласятся многие, но говорить, что «американская сторона… представляет только правительство Соединенных Штатов», значит, выдавать желаемое за действительное. К сожалению, и в культурно-историческом, и в политическом смысле американцы остаются лидером всего западного мира, определяют его политику, представляют его.