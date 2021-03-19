Вашингтон, 19 марта, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Во многих странах «незападного» мира, включая Китай и Россию, есть часть элиты, которая ориентируется на «ценности», продвигаемые коллективным Западом, и тутзаявлений общего плана недостаточно, необходимо системное и последовательное идейное и кадровое противодействие, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 19 марта, комментируя высказывания китайских дипломатов.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Как сообщалось ранее, член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи на встрече делегаций КНР и США на Аляске заявил, что Соединенные Штаты и страны западного мира «не могут выражать общее мнение всего международного сообщества».

« В заявлениях, сделанных на переговорах в США высоким представителем китайского руководства, я бы выделил два аспекта: политический и культурно-исторический, цивилизационный.

Политически важно место сделанного заявления, а также тот факт, что известная позиция Пекина, давно отказывающего США в праве претендовать на мировую гегемонию, была в резкой форме озвучена именно сейчас. Казалось бы, к власти в США пришла та часть американской элиты, которая настроена к Китаю более дружелюбно, чем республиканцы, и связывает с ним далеко идущие планы, а тут такой вызов! Более того, вызов не только американским ценностям, но и изобретённой англосаксами концепции «мира, основанного на правилах»! Неудивительно, что американцы отреагировали на китайский демарш весьма болезненно.

Если же говорить об идейной стороне дела, то очевидное для меня желание китайцев обострить тему неприятия американских гегемонистских претензий привело к некоторым передержкам. Так, с тезисом о том, что большинство стран мира не признают продвигаемые США ценности, согласятся многие, но говорить, что «американская сторона… представляет только правительство Соединенных Штатов», значит, выдавать желаемое за действительное. К сожалению, и в культурно-историческом, и в политическом смысле американцы остаются лидером всего западного мира, определяют его политику, представляют его.