Екатеринбург, 19 марта 2021, 15:02 — REGNUM 20 марта 2021 года на Свердловскую область обрушатся сильные снегопады и метели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Снег будет мокрым, предупредили спасатели. Местных жителей просят воздержаться от туристических походов и дальних поездок. Водителям же нужно проявить максимальную осторожность при управлении личным автомобилем.
До этого в ГИБДД предупредили, что на улицах из-за перепада температур ожидается гололёд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области перевели на усиленный режим дорожные службы.
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