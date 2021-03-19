Екатеринбург, , 15:02 — REGNUM 20 марта 2021 года на Свердловскую область обрушатся сильные снегопады и метели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Снег будет мокрым, предупредили спасатели. Местных жителей просят воздержаться от туристических походов и дальних поездок. Водителям же нужно проявить максимальную осторожность при управлении личным автомобилем.

До этого в ГИБДД предупредили, что на улицах из-за перепада температур ожидается гололёд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области перевели на усиленный режим дорожные службы.

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