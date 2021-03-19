Самара, , 16:26 — REGNUM 14 млрд рублей направлено в 2021 году из средств федерального бюджета на строительство моста через Волгу с обходом Тольятти. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«Полученные средства составляют более 70% от предусмотренных 18 млрд рублей капитального гранта на 2021 год», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в октябре 2019 года областное правительство заключило с концессионной компанией «Обход Тольятти» концессионное соглашение о возведении автотрассы обхода г. Тольятти с мостом через реку Волга, который является частью международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Строительство ведется с привлечением средств федерального и регионального бюджетов, а также собственных и привлеченных средства концессионера.

Отмечается, что на реализацию данного проекта необходимо всего порядка 120 млрд рублей. При этом из федерального бюджета с 2019 год по 2023 год планируется направить свыше 67 млрд рублей. Новую дорогу планируют открыть в 2023 году.

Сообщается, что новая транспортная магистраль избавит Тольятти от дорожных заторов, а также повысит инвестиционную привлекательность технопарка «Жигулевская долина», особой экономической зоны «Тольятти» и организаций, которые расположены рядом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» намерены «обновить» 11 мостов на межмуниципальных и региональных трассах.