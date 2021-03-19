Душанбе, , 14:55 — REGNUM По итогам января—февраля 2021 года в Таджикистане зарегистрировали 4,4 тыс. преступлений, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

В Душанбе преступность снизилась на 24,6%, в районах республиканского подчинения — на 16,3%, в Согдийской области — на 2,8%. Вместе с тем количество преступлений увеличилось на 20,9% в Хатлонской области, в Горно-Бадахшаской автономной области — на 35,7%.

Количество тяжких преступлений уменьшилось на 18,6%, до 871. Число преступлений, связанных с наркотиками, увеличилось на 23,4%, число случаев мошенничества выросло на 22,8%.

Раскрываемость преступлений за отчетный период составила 53,1%. Годом ранее этот показатель составлял 61%.

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