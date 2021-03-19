Бишкек, , 14:55 — REGNUM Военная прокуратура Бишкекского гарнизона проводит расследование по факту массового заражения солдат-срочников туберкулезом. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре сегодня, 19 марта.

Надзорный орган начал доследственное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей «Халатность» Уголовного кодекса.

По имеющейся информации, уже выявлено и госпитализировано в противотуберкулезную больницу 12 военнослужащих из разных подразделений зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны Киргизии.