Рим, , 14:59 — REGNUM Итальянский производитель гиперкаров из углеволокна Pagani Automobili S.p.A. представил видео с 850-сильным суперкар Huayra R весом чуть более тонны. Видеоролик с автомобилем размещён на YouTube-канале Forma car News.

Новый суперкар создан исключительно для трековых гонок. Модель оснащена мощным атмосферным движком максимальной производительностью 850 «лошадей» (750 Нм). Вместе с силовым агрегатом работают задние колеса и шестискоростная несинхронизированная секвентальная коробка передач. В компании утверждают, что мотор модели Huayra R будет звучать, как двигатель болида Формулы-1.

Выхлопная система включает в себя выхлопные трубы одинаковой длины для всех 12 цилиндров двигателя. Трубы соединены с коллекторами уникальной конструкции. Кроме того, у клиентов компании имеется возможность заказать дополнительно глушители, уменьшающие громкость выхлопа до разрешенных FIA110 децибел.

Тираж модели будет ограничен 30 экземплярами. Стоимость одного авто составит 2,6 млн долларов (193 млн рублей).

Ранее компания Suzuki представила гипербайк Hayabusa третьего поколения с модернизированным мотором Hayabusa. Он соответствует экологическому стандарту Евро-5. При этом агрегат имеет рабочий объём 1340 куб. см. и выдаёт 187,74 л. с. (9700 об/мин).

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