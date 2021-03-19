Москва, , 14:54 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны порадовали читателей целым фейерверком любопытных историй и курьезов из разных регионов. Здесь и чучело Масленицы, расстрелянное из танка или подожженное дроном, и бетонная челябинская сумка… Читайте самое интересное в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

В Подмосковье, недалеко от деревни Дубровки произошло ДТП, которое может стать одним из самых необычных за год. В аварию попал зенитно-ракетный комплекс, передают «Новости Москвы». Машина вылетела на обочину и надолго заблокировала движение по трассе.

В Липецке случилась поистине жуткая история. Житель города не рассчитал температуру воды и едва ли не сварился в собственной ванне. Пожилого 78-летнего липчанина с ожогами половины тела доставили в больницу родственники. Спасти мужчину не удалось. «Странно, что ни в одном упоминании этой новости мы не увидели инфы о проверке со стороны полиции. Согласитесь, выглядит вся ситуация максимально странно», — удивляется «Липтаун».

В Белгороде немало горожан радуется: Ленин был, Ленин будет! Поводом стало обещание администрации все же отреставрировать изрядно состарившийся памятник. В прошлом году он стал так сильно разваливаться, что его демонтировали, а вот на восстановление не смогли найти средств. «Черноземец» пишет, что теперь деньги на Ленина все же «фактически собрали» и скоро планируется начать работы.

Северо-Западный федеральный округ

Красносельский район Санкт-Петербурга вписал свое имя в историю празднования Масленицы. «Петербургский дневник» сообщил, что масленичное чучело здесь расстреляли из танка, с расстояния нескольких метров. Получилась уникальная Масленица в милитаристском стиле. Гостям праздника, к слову, предлагали еще и пострелять из автоматов, посоревноваться в сборке разного оружия и даже покататься на бронетранспортере.

В Архангельской области рыбакам пришлось спасать застрявший на озере самолет. «Сейчас Архангельск» рассказывает, что самолет-амфибия при посадке угодил в слуз — так здесь называть тонкую пленку льда, под которой находится вода. Попав в ловушку, самолет не мог двигаться. Его вызволили из плена рыбаки на снегоходах. На твердом льду самолет разогнался и успешно взлетел.

Еще новость из лётной сферы. В Сыктывкаре отремонтировали международный терминал аэропорта. «Не сделать ничего со старым терминалом было бы позором», — считают «Усы Печорина». К сожалению, реставрация оказалась очень скромной в сравнении с проектом поистине масштабной реконструкции всего терминала «с расширением площадей и прочими удобствами».

Приволжский федеральный округ

В Татарстане, в Заинске подростки устроили костер возле монумента Воину-освободителю. Огонь неожиданно перекинулся на памятник и… монумент сгорел за одиннадцать минут, остался лишь каркас. «Кажется, дети думали, что памятники не горят. Откуда им было знать, что взрослые дяди вместо бронзы используют полимер, чтобы сэкономить?» — спрашивает «Итиль». Прокуратура теперь разбирается в вопросе, почему памятник сгорел.

Тем временем в столице республики, в выставочном комплексе «Казань Экспо», установили уникальные дезинфицирующие кабины, уничтожающие вирусы, в том числе COVID-19. Уникальность кабинок в том, что в составе дезинфицирующих веществ нет спирта. «Немаловажно для гостей из мусульманских стран», — уточняет Kazan.

Южный федеральный округ

В Крыму все «отели, гостиницы и прочие объекты размещения» обязаны получить свидетельство о «звездности». Ранее норма распространялась только на отели с более чем пятнадцатью номерами. Гостиницам кроме того велено создавать собственные сайты с полной информацией об услугах. «В общем, гайки закручены, господа отельеры и прочие мелкие объекты с несколькими номерами», — пишет «Шо, опять?» Как это отразится на качестве, еще вопрос, а вот на ценнике отразится наверняка.

В центре Волгограда обрушился фронтон на памятнике войны — столетней мельнице Гергардта, которая превратилась в руины во время Сталинградской битвы. Ветхие руины не выдержали сильных порывов ветра. «Сталингумрак» возмущается: «Надо ли говорить, что помимо ограждения здания паровой мельницы необходимо вести постоянные работы по укреплению стен и отслеживанию их состояния?!». Потому что иначе рассыпятся все руины, которые стоит сохранить для потомков.

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставрополь отличился на масленичных гуляниях не меньше Петербурга. Здесь блины пекли лопатами, хотя подобная технология давно вызывает сарказм. «Высмеянные вдоль и поперек на просторах интернета по всей России они в итоге стали визитной карточкой ставропольской Масленицы», — грустит «Кавказ пост».

Железноводск тоже отличился. В городе масленичное чучело, стоящее на плоту, сожгли с помощью дрона, который с факелом подлетел к нему. По мнению «Душевного Ставрополя», получилось самое зрелищное сжигание чучела как минимум на Ставрополье.

Уральский федеральный округ

Челябинские умельцы сделали бетонную сумку. Она весит 15 килограммов, а стоит чуть меньше 7 тысяч рублей, пишет «Город, который смог». Недешевое удовольствие для аксессуара, с которым никуда не выйдешь.

Ямал поставил несколько неожиданный рекорд. Домашний интернет в регионе оказался одним из самых быстрых в мире, передает «Ямал Регион». Жители Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска могут подключаться к глобальной сети на скорости до 350 Мбит/с. При этом в северных городах США и Канады в большинстве случаев используют спутниковые каналы до 10 Мбит/с, к тому же более дорогие и менее надежные.

«Страновед» узнал и про другой рекорд Ямала: здесь самый низкий уровень безработицы по стране — всего 2,5 процента. Видимо, сидеть в домашнем интернете времени у жителей нет. А самая высокая безработица в Ингушетии — 31,6 процента.

Сибирский федеральный округ

«Борус» рассказывает, что космонавтка из Новосибирска Анна Кикина стала прообразом новой куклы Barbie. Куклу выпустят в двух вариантах: во-первых, в полетном костюме, во-вторых, в скафандре для выхода в открытый космос. По словам Кикиной, кукла даст понимание, что космонавтом может стать каждый.

Дальневосточный федеральный округ

«Право руля!» пишет, что на одном из «дальневосточных гектаров» в Якутии собираются организовать «базу тиктокеров». Об этом заявил глава Минвостокразвития. Может получиться более чем оригинальный проект.

«Мачо с Авачи» рассказал о принятом на Камчатке необычном запрете. Теперь здесь нельзя курить кальяны в парках и крытых переходах. Нарушителям грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Невольно приходится задумываться: часто ли здесь курили кальяны в парках?

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 26 марта.