Белгород, , 15:11 — REGNUM Жительница Белгорода, впавшая в кому 11 месяцев назад после операции по удалению последствий внематочной беременности, скончалась в областной больнице Святителя Иоасафа. Об этом сообщил супруг пациентки 19 марта на своей странице в социальной сети.

Мужчина с апреля 2020 года пытался узнать, что произошло с его женой в больнице, более семи месяцев не мог получить никаких медицинских документов, оплатил приезд ведущих специалистов-неврологов из Санкт-Петербурга и собирался переправить её для дальнейшего лечения в профильное учреждение. После огласки истории в полиции возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Утром 18 марта женщина скончалась.

Похоронят женщину в посёлке Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Белгорода пытается получить документы на впавшую в кому жену