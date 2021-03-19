Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Гаспарян ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять ошибок на подаче и 3 из 6 брейков.

В полуфинале турнира Гаспарян сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Верой Звонарёвой и Анастасией Гасановой.

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