Москва, , 14:54 — REGNUM Киевские власти своими бесконечными воззваниями ко всему миру убедительно доказывают несостоятельность Украины как суверенного государства, заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Украинской незалежности без малого тридцать лет, но киевские неофашисты ведут себя, как избалованное дите, которому все вокруг должны, отметил парламентарий.

«Особенно странные отношения связывают Киев с США. Все эти годы власти Украины мечутся между надеждами и разочарованиями. В Киеве уповают, что старший брат все сделает за них, а тот постоянно отлынивает от своей исторической миссии. Раньше был плох Обама, потом Трамп — мало помогали, теперь начались претензии к Байдену, пошли разговоры, что демократы будут их «сдавать», потому что все силы направят на борьбу не с Россией, а с Китаем», — рассуждает парламентарий в ТГ-канале.

Он обратил внимание на то, как недавно Вашингтон резко укрепил обороноспособность незалежной, прислав 70 резиновых лодок.

«Это по-своему символично — грезили об армаде авианосцев, а получили надувные плавсредства, годные, чтобы спасаться с тонущего корабля», — отметил Миронов.

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