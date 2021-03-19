Бишкек, , 14:53 — REGNUM Таможенная служба Киргизии совместно с госавтоинспекцией проводят рейд по поиску и проверке автомобилей с регистрационными номерными знаками Абхазии. Об этом сообщили в таможенном ведомстве сегодня, 19 марта.

Спецмероприятие организовали для того, чтобы пресечь незаконный ввоз и эксплуатацию на таможенной территории Евразийского экономического союза машин, владельцы которых нарушают таможенное законодательство ЕАЭС.

Киргизстанские таможенники отмечают, что в последнее время участились случаи использования гражданами Киргизии автомобилей, якобы временно ввезенных на территорию Евразийского альянса без растаможивания и переоформления.

Теперь все выявленные в Киргизии машины с абхазскими госномерами будут принудительно направлять на штрафную стоянку при таможне.