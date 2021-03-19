Ижевск, , 14:52 — REGNUM Бывший уполномоченный по правам человека в Удмуртии Вениамин Соломенников, который ранее был избран членом Центризбиркома республики с правом решающего голоса, избран председателем ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Отмечается, что кандидатуру Соломенникова на пост главы регионального избиркома предложил ЦИК России. Он был избран единогласно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший ЦИК Удмуртии Виктор Кушко был утвержден Госсоветом региона на пост омбудсмена.

Соломенников стал уполномоченным по правам человека в феврале 2015 года. Покинул пост в связи с истечением срока полномочий. В начале марта он стал членом Центризбиркома Удмуртии с правом решающего голоса.

Читайте также: ЦИК России рекомендовал на пост главы ЦИК Удмуртии экс-омбудсмена региона