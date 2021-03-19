Тбилиси, , 14:59 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» входе переговоров с лидерами оппозиции о выходе из политического кризиса назвали условие, при котором готовы были объявить о проведении досрочных выборов в парламент Грузии. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 19 марта рассказал журналистам лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили.

Политик сообщил, что представители правящей партии предложили дождаться итогов выборов в органы самоуправления, которые должны пройти в октябре 2021 года. Они заявили, что если «Мечта» на них получит менее 40%, тогда в 2022 будут объявлены досрочные парламентские выборы.

По словам Элисашвили, большинство лидеров оппозиции отвергли это предложение. Он осудил этот поступок, так как в правящей партии были готовы на значительные уступки.

«На столе переговоров лежали вопросы избрания прокурора, комплектования прокурорского совета и судебной реформы. Когда на столе переговоров такие исторические вопросы, как реальная реформа суда и прокуратуры, отказываться от этого, лишь потому что желаешь проведения досрочных выборов или референдума — это необъяснимо и ошеломляюще», — сказал Элисашвили.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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