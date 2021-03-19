Вена, , 14:51 — REGNUM Россия может прекратить начатый процесс выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Однако для этого Соединённым Штатам необходимо поторопится и вернуться в договор. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Дипломат подчеркнул, что «процедуры выхода из ДОН в России запущены, и они не могут длиться долго».

Ульянов обратил внимание на заявления западных экспертов, которые «с облегчением отмечают», что «РФ может воздержаться от выхода из Договора по открытому небу, если США вернутся в ДОН».

«Возможно, так. Но не достаёт одного слова — если США вернутся быстро», — подчеркнул Ульянов в сообщении в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Договор по открытому небу был разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Соглашение регламентирует открытый сбор информации странами-участницами о военной деятельности друг друга.

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22 ноября 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках ДОН, спустя ровно шесть месяцев со дня уведомления других участников о выходе из соглашения. В качестве главной причины для такого шага Вашингтон назвал якобы неоднократные нарушения договорённостей в рамках договора со стороны Москвы.

В середине января 2021 года МИД РФ заявил о начале Россией процедуры выхода из ДОН. при этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил, что Москва может пересмотреть своё решение, если со стороны Вашингтона будут предприняты соответствующие шаги.

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