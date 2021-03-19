Варшава, , 14:50 — REGNUM 18 марта Польский экономический институт опубликовал доклад о промышленном производстве в Польше по итогам февраля текущего года. Об этом сообщает Polskie Radio.

В документе констатируется, что объем промышленного производства в стране вырос на 2,7% по сравнению с февралем прошлого года и на 4,3% по сравнению с январем текущего года.

«В феврале наибольший рост промышленного производства имели, как и в предыдущие несколько месяцев, производители электрического оборудования. В то же время худшие показатели оказались у представителей горнодобывающей отрасли, это касается двух воеводств — Варминско-Мазурского и Силезского», — говорится в докладе.