Бишкек, , 14:50 — REGNUM Киргизия имеет большие возможности обратить на себя внимание международных климатических организаций для привлечения финансов на проекты по улучшению климата. Об этом заявил посол Великобритании Чарльз Гарретт на встрече с премьер-министром Улукбеком Мариповым.

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Постоянный представитель Программы развития Луиз Чемберлен также добавила, что ПРООН оказывает странам по всему миру поддержку в разработке стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов.

В свою очередь глава киргизского правительства сообщил, что Киргизия намерена идти по пути развития «зеленой» экономики, постепенно отказываясь от традиционных источников энергии, товаров и услуг, наносящих вред окружающей среде и повышающих риски для здоровья и жизни людей.

Также Марипов отметил, что при поддержке международных партнеров в республике проводится работа по борьбе с изменением климата, в том числе по сокращению выбросов парниковых газов.

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