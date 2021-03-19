Бангкок, , 14:53 — REGNUM Решение о сокращении до десяти дней с 1 апреля карантина для приезжающих на территорию Таиланда приняли власти данной страны. Об этом 19 марта сообщает агентство Xinhua.

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По последним данным, данная мера принимается из-за тяжелого состояния, в котором находятся экономика и туризм в стране из-за пандемии коронавируса.

При этом уточняется, что такое сокращение карантина не распространяется на жителей стран, в которых были обнаружены случаи заражения новыми штаммами SARS-CoV-2.

Вместе с тем, 8 марта в Таиланде сообщили, что для прошедших вакцинацию от COVID-19 срок обязательного карантина будет сокращен до семи дней.

Отметим, на сегодняшний день в Таиланде выявлено за все время пандемии свыше 27 тыс. носителей коронавируса, 28 февраля в стране стартовала вакцинация от нового заболевания препаратом китайской компании Sinovac.