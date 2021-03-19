Сеул, , 16:18 — REGNUM Около тысячи пользователей стандарта связи пятого поколения 5G в Южной Корее намерены подать иск против трёх основных операторов связи страны (SK Telecom, KT и LG Uplus). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, каждый из заявителей намерен получить не менее одного млн вон (~$890) в качестве компенсации за низкое качество связи.

Пользователи утверждают, что качество сети 5G оставляет желать лучшего, акцентируя внимание на том, что в ряде случаев качество связи хуже чем 4G LTE.

По состоянию на ноябрь 2020 года три оператора связи развернули 166 250 базовых станций 5G, что составляет 19% от количества базовых станций 4G. Операторы обещали скорость загрузки 5G в 20 раз выше, чем у 4G LTE, но в 2020 году удалось выяснить, что показатель выше лишь в 4 раза.

Известно, что общий иск будет подан в мае.