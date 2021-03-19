Ярославль, , 14:50 — REGNUM В ярославских больницах из-за пандемии снизилась списочная численность сотрудников. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.

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В ходе отчета перед депутатами Ярославской областной думы директор территориального ФОМС рассказала, что фонд был вынужден вернуть в федеральный бюджет практически все средства, выделенные для софинансирования оплаты труда врачей и медперсонала в 2020 году.

«В прошлом году 52 миллиона рублей нам дали, мы вернули 49. И потратили 3,5 миллиона. К сожалению, на все вопросы у нас один и тот же ответ. С наступлением пандемии, с серьезной перестройкой всей системы здравоохранения наблюдался значительный отток кадров. Практически ни одна медицинская организация, за редким исключением, не могла подтвердить увеличение списочной численности. Для того, чтобы мы выделяли средства, должен фиксироваться прирост среднесписочной численности врачей и медперсонала», — пояснила директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Диана Смыслова.

В 2021 году на эти же цели федерация выделяет 200 миллионов рублей. Но, как считают депутаты, исход будет таким же.

«Комитет направлял в Минздрав письмо, чтобы изменить систему. Но там отклонили нашу инициативу. Я думаю, что мы и в этом году 200 миллионов все вернем, потому что не будет увеличения списочной численности», — предположил председатель комитета по здравоохранению Ярославской областной думы Юрий Филимендиков.

На комитете по здравоохранению рассмотрены изменения в бюджет территориального фонда на 2021 год.

«2020 год мы завершили с дефицитом практически в миллиард рублей. И для завершения расчетов за 20 год частично выделены средства из резервного фонда правительства РФ — 426 миллионов рублей. В начале апреля планируем эти средства направить на завершение расчетов с медицинскими организациями», — пояснила вносимые изменения директор ТФОМС Диана Смыслова.

Изменения в бюджет фонда теперь должны быть утверждены на пленарном заседании Ярославской областной думы.