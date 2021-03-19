Новосибирск, , 14:49 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть через три недели планирует сделать вторую прививку от коронавируса. После первой вакцинации никаких неприятных ощущений он не почувствовал. Об этом Локоть сообщил сегодня, 19 марта.

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«Считаю очень важным, чтобы шла прививочная кампания и чтобы наибольшее число горожан имело возможность сделать прививки, — цитируют «Новосибирские новости» градоначальника. — Я подчёркиваю, что это добровольное решение, никакой обязаловки нет. Однако надо иметь в виду, что, ставя прививку, мы, во-первых, укрепляем свой личный иммунитет, и во-вторых, формируем коллективный иммунитет ‑ и тем самым защищаем Новосибирск от возможных новых волн заболевания».

Он отметил, что специалисты пока сдержанно относятся к возможным новым волнам, и тревожных сигналов нет.