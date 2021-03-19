Варшава, , 14:49 — REGNUM Общее число заражений коронавирусной инфекции в Польше достигло 19 марта отметки в 2 млн человек, сообщает со ссылкой на данные минздрава республики Reuters.

По данным министерства, в стране с населением 38 млн человек с начала пандемии зарегистрировано более 2 млн 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии в стране стали 48,8 тыс. человек.

Агентство напоминает, что отметку в 1 млн заражений Польша преодолела в начале декабря. В последнее же время в республике наблюдается активный рост заболеваемости, который эксперты связывают с распространением более заразного британского штамма.