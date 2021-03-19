Киев, , 15:07 — REGNUM В медленных темпах вакцинации от COVID-19 на Украине виноваты местные власти. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 19 марта, общаясь с журналистами.

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Чиновник отметил, что в его ведомстве рассчитывали на суточный показатель вакцинации не менее 15 тыс. человек. В данный момент каждый день на Украине прививают около 11 тыс. человек.

Степанов заявил, что минздрав Украины сделал всё, что от него зависело.

«Я считаю, что это ответственность власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, другими ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад», — рассказал он.

Напомним, ранее Степанов заявил, что Украина может ввести справки о вакцинации протии COVID-19 в качестве обязательного документа при въезде в страну.

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