Джакарта, , 14:47 — REGNUM Министерство по расширению прав и возможностей женщин и защиты детей в Индонезии отметило, что с 1 января по 16 марта 2021 года зарегистрировано 426 случаев сексуального насилия, сообщает Kompas.

«С 1 января по 16 марта 2021 года было зарегистрировано 426 случаев сексуального насилия из 1008 случаев насилия в отношении женщин и детей», — заявили в министерстве по расширению прав и возможностей женщин и защиты детей.

В Индонезии отметили, что многие случаи насилия не раскрываются и не регистрируются.

Нынешняя ситуация вызывает беспокойство, потому что каждая третья женщина в Индонезии подвергалась сексуальному насилию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6279 случаев заражения SARS-CoV-2.

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