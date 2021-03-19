Пенза, 19 марта, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В микрорайоне Ахуны города Пензы, неподалеку от родника обнаружена свалка испорченных продуктов. Фотографии об ужасающей находке опубликованы в соцсетях. На снимках запечатлены свиные ноги и куры, разбросанные по территории в несколько метров.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Вот такое безобразие сотворили нелюди, сбросив под гору, где находится родник с питьевой водой, всякие тухлые продукты (куры, сало, свиные ноги и т. д). Устроено настоящее пиршество для ахунских бродячих собак. Пригреет солнышко, и вся зараза окажется в роднике», — подписал фотоснимок анонимный пользователь в группе «Черный список Пенза» в соцсети «ВКонтакте».

»Люди-свиноты», — прокомментировала пост Ксения Иванова.

«Ну, что сказать… плохо очень… но раз вы там оказались, вернитесь с мешком и лопатой, наденьте маску и перчатки, соберите это в мешок и отнесите на мусорку, другого выхода нет», — считает Алла Дмитриева.

На ее реплику ответили несколько пользователей. Один считает, что за всеми не уберешь. Второй выразил солидарность:

«Верное решение, согласен с вами, почему бы не убрать, я думаю, будет хорошим примером для остальных, а тому, кто это сделал, наверняка будет стыдно».

"Из родников давно нельзя пить. Это же верхний слой грунтовых вод. Там вся таблица Менделеева», — прокомментировал Илья Майстренко.

diaspors Вода

На смердящую свалку отреагировала «ПензаИнформ»: по данным регионального управления Роспотребнадзора, всего на территории Пензы находится 17 родников, но все они не соответствуют нормам по содержанию нитратов и других микробиологических показателей. Родниковая вода не имеет санитарно-эпидемиологических заключений для того, чтобы использовать ее в питьевых целях. До сих пор не выполнены гидрогеологические изыскания для определения защищенности подземных вод от загрязнений, уточнили в ведомстве. Употребление родниковой воды населением может привести к вспышке инфекционных заболеваний, предостерегают в областном Роспотребнадзоре.

ИА REGNUM в 2014 году сообщало, что на территории Пензы тогда находилось 19 подземных источников, качество воды 14 из них не отвечало требованиям по микробиологическим показателям, в двух — по санитарно-химическим (превышено содержание нитратов).

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