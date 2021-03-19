Игринский район, Удмуртия, 19 марта, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Игринском районе рухнула водонапорная башня, установленная чуть больше года назад. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации района Александр Чирков.

Обрушение произошло 17 марта. По предварительной версии, причиной обрушения стало «одновременное воздействие нагрузки от обледенения и ветровой нагрузки». Составлен акт осмотра конструкции, подрядной организации направлена претензия.

«По результатам переговоров подрядчик приступил к изготовлению новой башни с последующей её установкой», — отметил глава администрации.

Чирков заверил, что перебоев с подачей воды не допущено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре прошлого года рухнула водонапорная башня в Костромской области. Без воды остались пять улиц посёлка Николо-Полома. Металлическая водонапорная башня была построена в 1970-х годах.

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