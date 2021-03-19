Москва, , 14:44 — REGNUM Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пропустит ближайшие матчи сборной России из-за травмы. Об этом 19 марта сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Зобнин прошёл медобследование в связи с травмой, полученной в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

"Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения игроку потребуется более 10 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим было принято решение не вызывать Зобнина в расположение сборной России в Сочи.

Напомним, сборная России сыграет в рамках отбора к ЧМ-2022 с командами Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

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