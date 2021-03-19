Анкара, 19 марта 2021, 14:48 — REGNUM Заявление президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине является недопустимым для главы государства. Об этом 19 марта заявил на пресс-конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Сделанное Байденом заявление о Путине неприемлемо для главы государства», — сказал он.
Вместе с тем, турецкий лидер высоко оценил ответ российского лидера на такой выпад американского президента, назвав его роскошным.
Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу АВС заявил, что Россия должна «заплатить» за то, что она якобы «вмешивалась» в американские выборы в 2020 году и утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского лидера «убийцей». В ответ на это Путин пожелал Байдену здоровья и напомнил ему детскую дразнилку «кто как обзывается, тот так и называется».
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