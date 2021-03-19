Черкесск, , 14:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возбуждено 34 административных дела за нарушения при организации питания детей в школах. Сотрудников школьных столовых уличили в несоблюдении санитарных норм и несоответствии ассортимента блюд утвержденному меню, а также в других нарушениях, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что школьное питание не соответствовало утвержденному меню, продукты питания хранились с нарушением санитарных норм, а работники, занятые приготовлением пищи, не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, должностные лица, которые были уполномочены следить за наличием сопроводительной документации и маркировки поступающей продукции, делали это не всегда.

В отношении виновных возбуждено 34 дела об АП. Устранение нарушений находится на контроле у прокуратуры.