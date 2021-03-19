Архангельск, , 14:42 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявили 88 новых случаев COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По данным штаба, среди новых заболевших — 35 архангелогородцев, 13 северодвинцев, 12 котлошан, 8 — жителей Коряжмы. Инфекцию выявили также у жителей Няндомского, Красноборского и других районов области. На лечении находятся 3 409 человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 переболели 55 396 человек, 193 из них были признаны здоровыми за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали более 800 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в Архангельской области отменят действие оплачиваемого больничного для пожилых граждан.