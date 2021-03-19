Сальск, Ростовская область, 19 марта, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В городе Сальске Ростовской области обрушилось двухэтажное здание. Под завалами могут находиться люди, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 19 марта.

ГУ МЧС России по Ростовской области Обрушение в Сальске

Сообщение о ЧП в переулке Морской поступило примерно в 13:50 мск. В неэксплуатируемом здании рухнула несущая стена. По предварительным данным, под завалом могут находиться два человека.

К аварийно-спасательным работам подключён 31 человек и 12 единиц техники.