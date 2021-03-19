Москва, , 14:38 — REGNUM Форму одежды российских спортсменов на Олимпиаде в Токио утвердил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 19 марта заявил директор по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

«МОК согласовал нам парадную и повседневную формы одежды», — сказал Конокотин на заседании коллегии Минспорта РФ.

По его словам, в экипировку пришлось вносить изменения, что привело к изменению сроков поставки. Экипировочный центр, предположительно, откроется 30 июня.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не могут до 16 декабря 2022 года участвовать в крупных международных соревнованиях под флагом России. Также запрещено использование национального гимна и герба.