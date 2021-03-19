Москва, , 14:37 — REGNUM Само по себе повышение ключевой ставки всего на 0,25 процента — это совсем незначительное изменение, считает руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 19 марта, комментируя повышение Банком России ключевой ставки на 25 б.п., до 4,5% годовых.

Он обратил внимание, что консенсус-прогноз большинства экспертов — ставку оставят на том же уровне.

«Однако, это сигнал рынкам. Ранее Эливира Набиуллина говорила о том, что политика «дешёвых денег» будет постепенно свёртываться. Совет директоров ЦБ отмечал, что это растянется на три года. Сейчас же ставка повышена впервые с 2018 года», — пояснил эксперт.

Он отметил, что биржевые индексы сразу отреагировали на новость — рост сменился кратковременным падением на пике количества сделок. «Дальнейшее повышение ставки может обернуться сокращением спроса, повышением процентов по кредитам. При этом, инфляция замедлится. Очевидно, цель ЦБ — выйти в таргет по инфляции (4% в год)», — добавил Ковригин.

Напомним, что следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 апреля 2021 года.